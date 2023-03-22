Жительница Лесного потеряла 180 тысяч рублей, пытаясь заработать на бирже

Свердловчанка обратилась в полицию за помощью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Лесного стала жертвой мошенников. Она потеряла свои сбережения на сумму 180 тысяч рублей. Об этом сообщили в ОМВД Лесного.

Еще 7 марта 2023 года свердловчанка наткнулась на почтовую рассылку, в которой рекламировалась площадка по инвестиции. Женщину такое предложение заинтересовало.

- В вечернее время в один из мессенджеров поступило сообщение от неизвестного лица, который представился специалистом Газпрома, и предложил заработать на инвестициях, потерпевшая согласилась. Далее попросили перейти по ссылке на неизвестный сайт, проводили инструктажи, как пользоваться данным сайтом, как инвестировать деньги и как их выводить, - рассказали в полиции.

Пройти регистрацию и освоиться на сайте свердловчанке помогли «менеджеры». Мошенники попросили женщину переводить средства на «QIWI кошелек». Он был «привязан» к номеру телефона женщины, о чем она тогда еще не знала. Во время инструктажа злоумышленники успели завладеть всеми паролями и кодами женщины. Так мошенники списали с ее счетов почти 200 тысяч рублей.

Свердловчанка решила обратиться в полицию, поняв, что стала жертвой аферистов. На данный момент по делу ведется расследование.

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