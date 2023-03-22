В Екатеринбурге патрульные задержали жителя уральского поселка за перевозку партии наркотиков

В дальнейшем эксперты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком - мефедроном Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные задержали жителя уральского поселка, который перевозил партию наркотиков. Полицейские заметили подозрительного прохожего во время дежурства на улице Смазчиков. При личном досмотре у него обнаружили несколько свертков с неизвестным веществом.

- В дальнейшем эксперты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком - мефедроном. Вес изъятого составил 2,42 грамма. Подозреваемого доставили в дежурную часть территориального ОВД для разбирательства и установления личности, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Как оказалось, 26-летний уроженец Черемухово ранее не имел проблем с законом и нигде не работал. Он объяснил, что приобрел синтетику без цели сбыта.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, - добавили в полиции.