В Екатеринбурге 36-летняя женщина лишилась 1,2 миллиона, поверив телефонным мошенникам

Сейчас в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 36-летняя местная жительница лишилась 1,2 миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что накануне ей позвонил неизвестный и представился сотрудником Центрального банка РФ.

- Лжеспециалист сообщил ей о несанкционированных попытках злоумышленников взломать ее сайт Госуслуг. Звонивший добавил, что для предотвращения этих действий ей необходимо оформить на себя дублирующие кредиты и внести средства на «безопасные» счета, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

В результате женщина отдала преступникам больше миллиона рублей. Сейчас в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

- Сотрудники органов внутренних дел предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления, - добавили в ведомстве.