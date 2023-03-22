В гимназии Екатеринбурге ученик получил травму на уроке физкультуры

Во время игры в волейбол мальчик столкнулся с одноклассником и получил травму в области живот Фото: Алексей БУЛАТОВ

В гимназии № 116 в Екатеринбурге 14-летний школьник пострадал во время урока физкультуры. Инцидент, которым заинтересовались в прокуратуре, произошел 21 марта.

Как оказалось, во время игры в волейбол мальчик столкнулся с одноклассником и получил травму в области живота. Дома он пожаловался на боли отцу, который и вызвал скорую помощь.

- Несовершеннолетний госпитализирован в детскую городскую больницу. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий выяснит обстоятельства и причины произошедшего. Будет дана оценка соблюдению требований об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве поставили на контроль проведение доследственной проверки. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.