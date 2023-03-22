В Богдановиче похоронят 46-летнего уральца, погибшего во время спецоперации на Украине

Прощание с Дмитрием Архиповым, который погиб 5 марта, состоится 24 марта. Фото: Профсоюз Богдановичского ОАО «Огнеупоры»

В Богдановиче похоронят 46-летнего Дмитрия Архипова, который погиб во время проведения спецоперации на Украине. Мужчина трудился прессовщиком на огнеупорном заводе, в зону боевых действий отправился добровольцем.

- Администрация выражает свои соболезнования родным погибшего. Семье будет оказана поддержка, - сообщили в пресс-службе администрации Богдановича.

Прощание с Дмитрием Архиповым, который погиб 5 марта, состоится 24 марта.

Ранее во время спецоперации 26 января погиб сержант парашютно-десантного взвода из поселка Шаля Владимир Гладких. Он был добровольцем. До этого Владимир Гладких работал на Свердловской железной дороге.

- Ушел добровольцем и принимал активное участие в боевых действиях, защищая Родину. Вечная память воину, искренние соболезнования его родным и близким, - написал на своей странице во «ВКонтакте» глава Шалинского городского округа Алексей Богатырев.