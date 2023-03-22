В Екатеринбурге осудят рецидивиста, которого обвинили в убийстве и причинении смертельных травм

Во время разбирательства выяснилось, что мужчина совершал преступления в августе и ноябре прошлого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудят 49-летнего рецидивиста, которого обвинили в убийстве и причинении смертельных травм. Во время разбирательства выяснилось, что мужчина совершал преступления в августе и ноябре прошлого года.

Так, 7 августа, будучи нетрезвым, он из-за ревности повздорил со своим соседом и несколько раз ударил его по голове.

- В результате преступных действий злоумышленника потерпевший 29 октября скончался в больнице, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Кроме того 16 ноября он распивал спиртные напитки с товарищем в доме на улице Блюхера. Возникший конфликт быстро перерос в драку, преступник несколько раз ударил его, а вскоре схватился за нож. Пострадавший умер на месте происшествия.

Уголовное дело по статьям «Убийство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть» направлено на рассмотрение в суд.