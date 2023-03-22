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НовостиОбщество22 марта 2023 11:16

Сергей Безруков вместе с особенными детьми запишет аудиосказки

Известный актер с подопечными озвучит десять произведений
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Сергей Безруков поучаствует в проекте вместе с детьми

Сергей Безруков поучаствует в проекте вместе с детьми

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный российский актер Сергей Безруков запишет десять аудиосказок вместе с детьми из Югры, у которых есть особенности здоровья. Об этом пишет портал ugra-news.ru.

Часть произведений, которые представят в аудиоформате, посвящены культуре коренных малочисленных народов Севера. Цель этого проекта – помочь ребятам с ограниченными возможностями здоровья социализироваться.

Договоренность с Сергеем Безруковым достигнута на Большом детском фестивале, который прошел в Нижневартовске. Чьими голосами будут говорить сказочные персонажи, определит конкурсный отбор.