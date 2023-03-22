Жители Югры признаны лучшими оленеводами в мире

Югорцы стали лучшими оленеводами на чемпионате Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Югры победили в первом международном чемпионате по традиционному оленеводству, который прошел в якутском селе Иенгра, где почти сто лет проживают эвенки, сохранившие родной язык и уклад жизни, в основе которого лежат охота и оленеводство.

По данным портала ugra-tv.ru, чемпионат объединил 250 спортсменов из 13 регионов страны, а также гостей из Гренландии, Монголии, Китая и Исландии. Участники приехали для состязаний в метании аркана, управлении оленьей упряжкой и прыжках через нарты.

В общекомандном зачете югорчане обошли по очкам сборные Ямала и Якутии, став абсолютными чемпионами. В югорскую команду вошли представители народном манси, ханты и коми-зыряне из Сургутского и Березовского районов.