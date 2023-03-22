В Березовском пропал слабовидящий 47-летний мужчина

Фото: ПСО Прорыв

В Березовском 22 марта пропал слабовидящий 47-летний мужчина. Владимира Красноперова разыскивают волонтеры и полицейские. Он нуждается в медицинской помощи.

- На момент пропажи был одет в футболку с элементами красного и черного цвета, спортивные брюки серого цвета, - рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

Известно также, что на мужчине нет обуви.

Если вы знаете, где может находиться Владимир Красноперов, сообщите заместителю руководителя поискового отряда по телефону 89623165542 или в МВД по Березовскому по телефону 8 (34369) 4-75-00.

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