Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость22 марта 2023 10:38

На Ямале реконструируют 225 километров дорог

Работы проведут в ближайшие пять лет
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Больше двухсот километров дорог построят на Ямале за пять лет

Больше двухсот километров дорог построят на Ямале за пять лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие пять лет в регионах Уральского федерального округа построят, капитального отремонтируют и реконструируют 3,7 тысячи дорог, из которых 225 километров придется на Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом пишет портал «Ямал 1».

По словам полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева, качественная дорожная сеть – это мощный стимул для развития экономики уральских регионов, а также повышение уровня безопасности и, соответственно, снижение уровня смертности на дорогах.

Отметим, что в уральских регионах каждый год активно реализует национальный проект «Безопасные и качественные дороги».