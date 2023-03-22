На Ямале реконструируют 225 километров дорог

Больше двухсот километров дорог построят на Ямале за пять лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие пять лет в регионах Уральского федерального округа построят, капитального отремонтируют и реконструируют 3,7 тысячи дорог, из которых 225 километров придется на Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом пишет портал «Ямал 1».

По словам полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева, качественная дорожная сеть – это мощный стимул для развития экономики уральских регионов, а также повышение уровня безопасности и, соответственно, снижение уровня смертности на дорогах.

Отметим, что в уральских регионах каждый год активно реализует национальный проект «Безопасные и качественные дороги».