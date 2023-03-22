На ЕКАД начали работать мобильные комплексы, фиксирующие нарушения

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На ЕКАД начали работать мобильные комплексы автоматической фиксации административных правонарушений. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области. Также они уже применяются на трассах Екатеринбург - Реж - Алапаевск и Нижний Тагил - Серов.

- Применение мобильных комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД является сдерживающим фактором для нарушителей Правил дорожного движения, - рассказали в Госавтоинспекции. - Мобильный комплекс может фиксировать такие нарушения, как превышение скорости, непристегнутый ремень безопасности, невключенный свет фар, обгон в местах, где он запрещен.

Также комплексы фиксируют автомобили, фигурирующие в сводках. Это в том числе машины должников по штрафам и угнанные. Вся эта информация затем объединяется с данными системы «Паутина», а также с информационными базами ГИБДД. Наряды ДПС, кстати, работают совместно с операторами комплексов и вместе пресекают нарушения, допущенные водителями.

В ГИБДД отметили, что не все автомобилисты спокойно относятся к работе комплексов. Есть и автолюбители, которые проявляют агрессию по отношению к операторам.

- Хочется предостеречь граждан от различного рода противоправных действий - работа мобильных комплексов осуществляется с видеосъемкой всех событий внутри и снаружи машины оператора, впоследствии это может стать доказательством для привлечения к ответственности, - отметили в ГИБДД.

Вскоре комплексы планируется начать применять и в городах региона.

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