Бабушка скончалась на месте Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело в отношении водителя Гургена Казумяна. 2 декабря 2022 года на перекрестке Бакинских комиссаров – Коммунистическая столкнулась «четырнадцатая» и Chevrolet Cruze. В результате столкновения ВАЗ отбросило на тротуар, где стояла пенсионерка Зинаида Грушевская. Женщина скончалась на месте ДТП.

Как рассказала «КП-Екатеринбург» юрист Юлия Липинская, стороны удовлетворены решением суда, так как ранее пришли к примирению.

- Судом установлено, что подсудимый вперые привлекается к уголовной ответственности за преступление средней тяжести, загладил вред путем принесения извинений и возмещения расходов на погребение, возмещение морального вреда на общую сумму 700 000 рублей,- говорится в постановлении суда.

Напомним, что Свердловский областной суд будет рассматривать апелляцию на приговор Алексею Белькову, который на своем BMW насмерть сбил 11-летнюю девочку.