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НовостиДом. Семья22 марта 2023 9:18

В главном приюте Екатеринбурга закончились места для собак

Питомцев никто не разбирает
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Питомцев из приюта никто не разбирает

Питомцев из приюта никто не разбирает

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В муниципальном приюте Екатеринбурга не хватает мест для новых собак, из-за того, что 44 пса, отловленных в период с 2019 по 2022 годы, никто не разбирает. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Приют рассчитан на одновременное пребывание не более 100 питомцев. По контракту ЕМУП «Спецавтобаза» отлавливает собак, вакцинирует и стерилизует их, после чего выпускает в места обитания.

В приюте оставляют псов, которым не выжить на улице. Это питомцы, живущие здесь с детства, либо домашние собаки, которые оказались на улице.