В главном приюте Екатеринбурга закончились места для собак

Питомцев из приюта никто не разбирает Фото: Алексей БУЛАТОВ

В муниципальном приюте Екатеринбурга не хватает мест для новых собак, из-за того, что 44 пса, отловленных в период с 2019 по 2022 годы, никто не разбирает. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Приют рассчитан на одновременное пребывание не более 100 питомцев. По контракту ЕМУП «Спецавтобаза» отлавливает собак, вакцинирует и стерилизует их, после чего выпускает в места обитания.

В приюте оставляют псов, которым не выжить на улице. Это питомцы, живущие здесь с детства, либо домашние собаки, которые оказались на улице.