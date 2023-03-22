В Свердловской области благоустроили 400 общественных территорий

В каждом городе есть объект, обустроенный по федеральной программе Фото: Алексей БУЛАТОВ

За пять лет действия национального проекта «Комфортная городская среда» в Свердловской области благоустроили больше 400 общественных территорий. Это дворы, парки, скверы, аллеи, детские и спортивные площадки, которые преобразили за счет федерального, областного и муниципальных бюджетов. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

- Каждый год на рейтинговом голосовании, которое и в этом году будет проходить с 15 апреля по 31 мая, жители выбирают территорию, которая будет благоустраиваться на следующий год. За все это время у нас более 400 территорий благоустроено, - рассказал министр.

Министр призвал бережно относиться к общественным объектам Фото: Людмила ВАРАКИНА

По словам Николая Смирнова, некоторые объекты уже не в том состоянии, в каком их сдавали из-за плохого отношения горожан.

- Комфортная среда – это не только, что сделано, но и как содержится, как жители относятся к этим объектам, - заключил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коммунальщики на Урале получают меньше 20 тысяч рублей. Из-за этого в сфере ЖКХ наблюдается кадровый голод (подробнее)

В Свердловской области на объекты благоустройства потратят 1,6 миллиарда рублей. В списке – 58 объектов (подробнее)