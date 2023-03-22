В Нижнем Тагиле дети едва не утонули, играя на тонком льду

Фото: скриншот с видео

В Нижнем Тагиле в районе парка «Народный» 20 марта мальчишка едва не утонул, играя с двумя друзьями на тонком льду. Об этом рассказали очевидцы группе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

- Такое чувство, что ребята, играющие у самой полыньи, специально нашли место, где лед очень тонкий. По всей видимости, они настолько увлеклись игрой, что не осознавали всей опасности, подстерегающей их, - рассказала паблику девушка.

Очевидцы сняли ребят на видео. На кадрах видно, что они смогли вытащить друга и сами выйти на берег.

Напомним, в январе в Екатеринбурге подросток провалился под лед. Попавшего в беду удалось быстро вытащить на твердую кромку льда его другу. Очевидцы отметили, что на вид школьнику было примерно 14 лет.

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