Жителей и гостей столицы Урала ждут самокаты новой модели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге возобновил работу сервис проката электросамокатов Whoosh. Электросамокаты уже доступны для поездок. Пока их в городе немного, но в течение сезона постепенно на улицах появятся около пяти тысяч электросамокатов.

- Как и в прошлых сезонах, в зависимости от спроса и наличия самокатов в определенном районе, стоимость поездки может меняться как большую, так и в меньшую сторону. Базовый тариф составит 50 рублей за старт поездки и 7 рублей за минуту, - рассказали в пресс-службе сервиса.

Кроме того там отметили, что жителей и гостей столицы Урала ждут самокаты новой модели 2023 года, а в течение сезона компания планирует расширить зоны для поездок.

В Whoosh также поделились статистикой. В прошлом сезоне жители Екатеринбурга проехали на электросамокатах этого сервиса более 6,5 миллионов километров. При этом более 95% всех поездок совершалось по транспортному сценарию, то есть из точки А в точку Б на расстояние 3-5 километров. Это говорит о том, что пользователи чаще всего добирались на электросамокатах на работу, учебу или по делам.

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