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НовостиОбщество22 марта 2023 7:35

В Екатеринбурге запретят парковку еще на двух улицах

Это будет сделано для повышения пропускной способности
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Специалисты заблаговременно предупреждают водителей об изменениях

Специалисты заблаговременно предупреждают водителей об изменениях

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге автомобилистам в апреле запретят парковаться еще на двух улицах. Об этом предупредили в администрации города.

Знаки будут установлены на обеих сторонах Декабристов от переулка Университетский до проезда вдоль военного госпиталя и на четной стороне Розы Люксембург от проезда между зданием № 42б на Куйбышева и зданием № 54а на Розы Люксембург до начала парковки возле здания № 54 на Розы Люксембург.

- Специалисты заблаговременно предупреждают водителей об изменениях и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, - рассказали в мэрии.

В Комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Екатеринбурга считают, что запрет оставлять автомобили на указанных выше участках позволит повысить пропускную способность улиц.

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