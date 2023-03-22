В Екатеринбурге запретят парковку еще на двух улицах

Специалисты заблаговременно предупреждают водителей об изменениях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге автомобилистам в апреле запретят парковаться еще на двух улицах. Об этом предупредили в администрации города.

Знаки будут установлены на обеих сторонах Декабристов от переулка Университетский до проезда вдоль военного госпиталя и на четной стороне Розы Люксембург от проезда между зданием № 42б на Куйбышева и зданием № 54а на Розы Люксембург до начала парковки возле здания № 54 на Розы Люксембург.

- Специалисты заблаговременно предупреждают водителей об изменениях и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, - рассказали в мэрии.

В Комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Екатеринбурга считают, что запрет оставлять автомобили на указанных выше участках позволит повысить пропускную способность улиц.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.