Из Екатеринбурга с 30 марта запускают рейсы в Волгоград

Рейсы запланированы на самолетах Boeing 737-800 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга с 30 марта вновь запускают прямые рейсы в Волгоград. Полеты будет выполнять авиакомпания NordStar. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского аэропорта Кольцово.

- Волгоград - популярное у уральцев направление полетов. По итогам 2022 года пассажиропоток здесь превысил 15 тысяч человек, - отметили в авиагавани.

Рейсы запланированы на самолетах Boeing 737-800. Они будут летать один раз в неделю по четвергам.

Напомним, рейсы из Екатеринбурга в Волгоград были отменены в декабре 2022 года.

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