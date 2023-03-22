Свердловский областной суд отменил постановление суда первой инстанции и прекратил производство по делу об административном правонарушении в связи с незначительностью правонарушения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд отменил наказание директору Музея истории Екатеринбурга за дискредитацию армии. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе суда.

- По итогам рассмотрения апелляционной жалобы Свердловский областной суд отменил постановление суда первой инстанции и прекратил производство по делу об административном правонарушении в связи с незначительностью правонарушения, - говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, что бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* арестовали на 14 суток. Поводом для этого стало видео ФБК**, которое появилось в группе «ВКонтакте». Адвокат Ройзмана* подавал апелляцию, но на решение первой инстанции это не повлияло.

*признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента;

** экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ; признан иностранным агентом.