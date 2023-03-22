На стройплощадке на Цвиллинга произошел пожар

Площадь пожара составила 30 квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

На стройплощадке на Цвиллинга утром 22 марта произошел пожар. По данным МЧС, там горел утеплитель. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

- Потушено до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Информации о пострадавших не поступало, - сообщили «КП-Екатеринбург» в МЧС по Свердловской области.

Дым от пожара был очень густым и поднялся так высоко, что горожане видели его из других районов.

Напомним, в ночь на 22 марта пожар произошел в Екатеринбурге на улице Коминтерна,16. Сначала рядом с жилыми домами загорелась машина. От нее огонь перекинулся на бизнес-центр.

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