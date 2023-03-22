Карантин по бешенству введен под Екатеринбургом

Карантин продлится до 16 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ТСН «Светлый-2» в Полевском объявлен карантин по бешенству.

- Распоряжением Губернатора Свердловской области от 16.03.2023 № 72-РГ установлены ограничительные мероприятия на всей территории ТСН «Светлый-2». Запрещены лечение, отлов, ввоз и вывоз восприимчивых животных в эпицентре и в радиусе 3 километров, - сообщает администрация Полевского городского округа.

Все дело в том, что садоводы на одном из участков нашли под автомобилем труп лисы. Результаты исследования патологического материала лисицы подтвердили наличие в крови вируса бешенства. Место, где был найден труп, обработали.

Специалисты Южной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Полевского вакцинировали четырех домашних кошек и собаку в домах с проживанием людей на территории ТСН «Светлый-2».

Карантин продлится до 16 мая 2023 года.

Напомним, введение карантина обязывает всех владельцев домашних животных привить их от этого смертельного вируса.

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