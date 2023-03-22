Василий Корелин не выходит на связь с 16 марта Фото: «ЛизаАлерт»

В Каменске-Уральском пропал 36-летний мужчина. Василий Корелин не выходит на связь с 16 марта. Его поискам занимаются полицейские и волонтеры.

- Был одет в черную ветровку, серые штаны, черные кроссовки, темно-серую шапку, - сообщается в ориентировке «ЛизаАлерт».

Если вы знаете, где может находиться Василий Корелин, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: «ЛизаАлерт»

Напомним, ранее мы писали, что в Ревде пропала мать троих детей. 31-летняя Ирина Раджабова еще 18 марта ушла из дома, но обратно так и не вернулась. Заявление о пропаже ее супруг написал только 21 марта около 16:00 вечера.

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