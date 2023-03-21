В свердловской деревне сгорел частный дом

Тушением дома занимались 17 спасателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловской деревне Мостовая произошел пожар. На улице Ленина загорелся частный дом. Информация о возгорании поступила дежурному в 13:24. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

- На площади 150 квадратных метрах сгорели частный жилой дом и надворные постройки, - рассказали спасатели.

Тушить возгорание прибыли четыре пожарные машины и 17 спасателей. Они прибыли на место уже к 13:54. Тогда был локализован огонь. Спустя 31 минуту горение было полностью ликвидировано. Однако работы были завершены только в 15:45, когда были проведены проливки и разбор сгоревших конструкций.

Ранее в Екатеринбурге прошла учебная эвакуация торгового центра «Парк Хаус». Людей попросили покинуть здание. А на место прибыли несколько пожарных машин. Пожара и дыма в ТЦ не было. Оказалось, что учения были запланированными.

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