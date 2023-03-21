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НовостиОбщество21 марта 2023 19:57

В Свердловской области нашли крекеры, не соответствующие заявленному составу

Кондитерское изделие было слишком сладким
Дарья ЧИПУРИНА
Производству товара придется поменять технологию приготовления

Производству товара придется поменять технологию приготовления

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В свердловской области нашли крекеры, которые не соответствуют заявленному составу. В кондитерском изделии обнаружили слишком много сахара. Об этом сообщили в Свердловском Россельхознадзоре.

Ошибку выявили в свердловской лаборатория референтного центра. Крекеры оказались переслащенными. Продукт регионального предприятия оказался опасным для некоторых потребителей.

- Несмотря на то, что сахар является одним из источников энергии, его избыточное употребление может привести к ожирению и развитию сахарного диабета и кариеса. Содержание сахара контролируют лабораторными методами при производстве кондитерских изделий, молочной продукции и даже меда, - сообщили в Россельхознадзоре.

О результатах лаборатория доложила заказчику. Кондитерам производства придется корректировать технологию производства.

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