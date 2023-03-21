Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Свердловском МВД активизировалась работа по патриотическому воспитанию личного состава. Это произошло после назначения на должность заместителя начальника Сергея Ремезкова. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Накануне прошел трехдневный учебно-методический сбор сотрудников. Это первое такое событие в главке. Мероприятие провел лично начальник Главного управления Александр Мешков, председатель Общественного совета и глава Совета ветеранов.

- Генерал Мешков в своем выступлении заострил внимание на состоявшейся в Москве коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности ОВД в 2022 году. В частности, он подчеркнул, что при комплектовании подразделений необходимо стремиться не к количественным, а к качественным показателям, дабы в спешке в ряды полиции не проникли случайные люди, способные предать интересы службы и отечества, - сообщил руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых.

Для сотрудников МВД выступили артисты. Были исполнены патриотические песни. Такие как «Русь», «Береги берега России», «Ты забыл, брат» и другие.

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