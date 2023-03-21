Уральцу удалось добиться справедливости через суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржцу выплатят 1,3 миллиона рублей за проданный ему арестованный автомобиль. Суд обязал автосалон возместить ущерб свердловчанину. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Мужчина купил иномарку Skoda Yeti в октябре 2021 года. Он отдал за нее 835 тысяч рублей. Однако при постановке машины на учет ему сообщили, что автомобиль арестован. Следовательно, поставить авто на учет не удалось.

Тогда в марте молодой человек решил расторгнуть с салоном договор купли-продажи и вернуть себе деньги. Но их свердловчанин так и не получил. Тогда он решил обратиться в суд с иском к автосалону.

- В суде выяснилось, что в 2018 году автомобиль за несколько месяцев сменил трех собственников и в итоге был продан. В январе 2021 года Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга признал все предшествовавшие договоры купли-продажи спорного авто незаконными и обязал последнего владельца вернуть машину собственнику – гражданке Ивановой, именно в ее интересах приставом–исполнителем и был наложен запрет на регистрацию машины. Проиграв суды за право собственности, последний владелец машины продала ее автосалону, - рассказали в суде.

Суд частично удовлетворил иск свердловчанина. Молодому человеку автосалон обязан выплатить стоимость авто, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и оплату юридических услуг.

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