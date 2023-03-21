Свердловский депутат высмеял решение украинского суда, приговорившего его к 15 годам колонии

Свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских высмеял информацию о том, что украинский суд приговорил его к 15 годам лишения свободы. По словам парламентария, в качестве вины ему вменили голосование в защиту ДНР и ЛНР.

- Кто читал сайт украинского генпрокурора, тот в цирке не смеется. И вот как реагировать на эту клоунаду?! Решил высказаться сухо и без эмоций. Повторить то, что и так известно. Современная Украина – псевдогосударство. Власть в нем захвачена неонацистами, террористами в результате переворота, - написал депутат в своих социальных сетях.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских отреагировал на освобождение маньяка-электрика Егора Хабарова, которого в 2009 году признали невменяемым и отправили в психиатрическую больницу.

Ранее мужчина попытался устроиться в один из торговых центров уральской столицы, однако его узнали, после чего ему пришлось уволиться.