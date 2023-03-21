В Нижнем Тагиле дети надышались газом из баллончика прямо в общественном транспорте

Подростков заметили в трамвае №12. Фото: telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле дети стали вдыхать газ из баллончика прямо в общественном транспорте. Новым видом токсикомании подростки занимались в трамвае. Информация об этом появилась в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил». Подростков сняла очевидица.

Инцидент произошел днем 21 марта. Подозрительных детей заметили на маршруте трамвая №12. Со слов тагильчанки, ставшей очевидицей, подростки без стеснения дышали газом у всех на виду.

- Вот такие недетские забавы вдали от глаз взрослых. Полный салон пассажиров, кондуктор. Это ж какими отмороженными надо быть?! Юным токсикоманам всего было лет по 10 - 15. Хотелось бы верить, что для них еще не все потеряно. Надеюсь, что их родственники увидят, чем они занимаются в свободное время и примут меры реагирования. Иначе однажды это все очень печально может закончиться, - сообщила женщина.

По словам свидетельницы происходящего, у многих подростков изменилось состояние от вдыхания газа. Она ставит под сомнение адекватность таких действий.

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