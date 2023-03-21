В Екатеринбурге патрульные задержали мужчину, который перевозил наркотики

Полицейские заметили подозрительного прохожего во время дежурства в переулке Базовом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные задержали мужчину, который перевозил запрещенные вещества. Полицейские заметили подозрительного прохожего во время дежурства в переулке Базовом, при виде людей в погонах он бросил на землю сверток и попытался сбежать.

- Полицейские в присутствии понятых изъяли сомнительную находку с порошком и направили на исследование. Вскоре эксперты-криминалисты установили, что изъятым веществом оказался синтетический наркотик - метилэфедрон. Вес составил 0,51 грамма, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Владельца наркотика доставили в дежурную часть, задержанным оказался нигде не работающий и ранее несудимый 38-летний местный житель.

- Он признался, что приобрел «синтетику для личного употребления без цели сбыта. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств», - добавили в полиции.