Парня приговорили к исправительным работам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Екатеринбурга осудили за фиктивное устройство на работу. 24-летниму свердловчанину выбрали меру пресечения. Об этом сообщили в Следственном комитете Свердловской области.

Осенью 2021 года парень передал свои документы людям, которые должны были устроить его на работу ООО директором. Однако работать в компании молодой человек не собирался. Парень осознавал, что на работу его устраивают фиктивно.

- Кроме того, подсудимый осуществил сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету вновь созданного ООО, в котором он числился номинальным директором, - рассказали в свердловском СК.

Молодого человека признали виновным по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). В суде молодому человеку выбрали меру пресечения. Свердловчанина приговорили к исправительным работам на год.

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