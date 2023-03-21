В Екатеринбурге в Академическом загорелся автобус

Вероятно, водитель сам справился с огнем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в районе Академический загорелся автобус. Однако информации о пожаре не поступало в ведомства.

- Сообщений и возгорании не поступало. Скорее всего, водитель автобуса самостоятельно справился с огнем, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Как сообщили редакции в ГИБДД города, в дежурную часть информация также не поступала.

Ранее в Нижнем Тагиле во дворах дома загорелось две легковые машины. ЧП произошло утром 21 марта. С огнем удалось справиться за несколько минут.

- Вышел хозяин и открыл капот, там сразу произошел хлопок и все загорелось. Обе машины были полностью объяты пламенем. Вначале загорелся ВАЗ-2109, а потом огонь перекинулся на припаркованный рядом кроссовер Great Wall, - рассказывают очевидцы группе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

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