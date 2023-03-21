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НовостиПроисшествия21 марта 2023 16:02

Между станциями в Екатеринбурге с рельсов сошли 13 грузовых вагонов

Инцидент произошел вечером 21 марта
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Инцидент произошел между станциями ВИЗ и Екатеринбург-Пассажирский

Инцидент произошел между станциями ВИЗ и Екатеринбург-Пассажирский

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с рельсов сошли 13 грузовых вагонов, которые перевозили известняк. Инцидент произошел вечером 21 марта между станциями ВИЗ и Екатеринбург-Пассажирский. К месту происшествия выехал транспортный прокурор.

- Движение поездов не приостанавливалось. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что под Екатеринбургом на станции Свердловск-Сортировочный из вагона-контейнера на пути вылилась щелочь, в обстоятельствах инцидента разбирались специалисты транспортной прокуратуры. По предварительным данным, течь не была опасной.