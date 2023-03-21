Прокуратура обнаружила нарушения при благоустройстве улиц в микрорайоне Солнечный

В связи с этим подрядчику внесли представление с требованием об устранении выявленных нарушений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура обнаружила ряд нарушений, допущенных при благоустройстве улиц в микрорайоне Солнечный. Как выяснилось, по условиям заключенного контракта, все работы должны были завершиться до 1 декабря 2022 года.

К этому времени там должны были обустроить дождевые канализации, обеспечить светофорами перекрестки, озеленить территории, установить освещение в районе улиц Любви и Счастливая.

- Подрядчиком существенно нарушен срок окончания работ. На момент истечения срока приема-сдачи работы по укладке плиточного ограждения и оборудование участков общего пользования урнами для сбора мусора произведено не в полном объеме и ненадлежащего качества, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В связи с этим подрядчику внесли представление с требованием об устранении выявленных нарушений.