Полиция Екатеринбурга нашла мужчину, ворвавшегося в магазин и укравшего продукты

На мужчину возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Екатеринбурга нашла мужчину, который ворвался в магазин и украл оттуда продукты. Его задержали и доставили в отдел. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Инцидент произошел еще в ноябре 2022 года. Мужчина проник ночью в супермаркет на улице Бодровой. Он набрал продуктов на 8,5 тысяч рублей и скрылся.

- Прибывшие на место происшествия полицейские опросили персонал магазина и начали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению предполагаемого злоумышленника. В результате сыщикам удалось установить личность подозреваемого и задержать, - рассказали в полиции.

Вором оказался 27-летний свердловчанин. Ранее он уже был судим за кражу и грабеж. Украденные продукты он продал третьим лицам. На мужчину завели уголовное дело. Его проверяют на причастность к другим преступлениям. На данный момент ведется расследование.

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