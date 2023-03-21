Из-за ремонта трассы «Екатеринбург – Пермь» увеличат число поездов на этом направлении

Представители свердловской железной дороги заявили о готовности к росту числа пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за масштабного ремонта федеральной трассы «Екатеринбург – Пермь» будет увеличено количество поездов на данном направлении. Представители свердловской железной дороги заявили о готовности к росту числа пассажиров

- Для транспортного сообщения с населенными пунктами, где автомобильное движение будет затруднено, жители могут воспользоваться пригородными электропоездами и поездами дальнего следования, - уточнили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Между Екатеринбургом и Пермью уже курсирует 18 пар поездов дальнего следования, однако во время пика ремонта, который приходится на середину апреля, их число возрастет.

В частности, с 15 апреля по 15 октября в «дачный» период, который в этом году совпадает с пиком ремонтных работ на автодороге Екатеринбург – Пермь, традиционно назначат дополнительные «летние» пригородные поезда.

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте СвЖД.