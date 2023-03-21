Депутат Госдумы отреагировал на освобождение маньяка-электрика в Екатеринбурге

Освободившийся мужчина попытался устроиться в один из торговых центров уральской столицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы Андрей Альшевских отреагировал на освобождение маньяка-электрика Егора Хабарова, которого в 2009 году признали невменяемым и отправили в психиатрическую больницу.

Мужчина попытался устроиться в один из торговых центров уральской столицы, однако его узнали, после чего ему пришлось уволиться.

- Горожане прочитали, сколько зла натворил Егор Хабаров, и опасаются, как бы он вновь не взялся за страшное, находясь на свободе. Волосы дыбом от описаний, что этому нелюдю нравилось наблюдать за агонией жертв, - написал Андрей Альшевских на своей странице в социальных сетях.

Парламентарий подготовил запрос в прокуратуру. Напомним, когда маньяка-электрика поймали, «КП-Екатеринбург» рассказывала его историю. Тогда его задержали по подозрению в убийстве 23-летнего Антона А., обгоревший труп которого нашли в лесу под Березовским.