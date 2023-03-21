В Горном Щите воспитательницы детского сада получили зарплату после вмешательства прокуратур

Ведомство внесло заведующей детским садом представление об устранении выявленных нарушений закона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Горном Щите воспитательницы детского сада смогли получить зарплату только после вмешательства прокуратуры. Ведомство по Чкаловскому району Екатеринбурга проверило дошкольное учреждение № 316.

Как оказалось, в 2022 году работникам несвоевременно перечисляли стимулирующие выплаты. В результате за это время накопилась задолженность больше миллиона рублей.

- Проверка показала, что ряд срочных трудовых договоров с воспитателями заключен при отсутствии соответствующих оснований. Работодателем не велся надлежащим образом учет фактически отработанного сотрудниками времени, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ведомство внесло заведующей детским садом представление об устранении выявленных нарушений закона.