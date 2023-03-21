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НовостиОбщество21 марта 2023 14:34

В Горном Щите воспитательницы детского сада получили зарплату после вмешательства прокуратур

За 2022 году перед ними накопилась задолженность больше миллиона рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Ведомство внесло заведующей детским садом представление об устранении выявленных нарушений закона

Ведомство внесло заведующей детским садом представление об устранении выявленных нарушений закона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Горном Щите воспитательницы детского сада смогли получить зарплату только после вмешательства прокуратуры. Ведомство по Чкаловскому району Екатеринбурга проверило дошкольное учреждение № 316.

Как оказалось, в 2022 году работникам несвоевременно перечисляли стимулирующие выплаты. В результате за это время накопилась задолженность больше миллиона рублей.

- Проверка показала, что ряд срочных трудовых договоров с воспитателями заключен при отсутствии соответствующих оснований. Работодателем не велся надлежащим образом учет фактически отработанного сотрудниками времени, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ведомство внесло заведующей детским садом представление об устранении выявленных нарушений закона.