«Быть строителем – круто и почетно»: в Екатеринбурге наградили лучших работников строек

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

В этом году в списке - 24 сотрудника: маляры, плотники, каменщики, бетонщики, монтажники и т.д. - все те, кто своими руками каждый день строит в Екатеринбурге дома, школы, садики, больницы и другие нужные жителям объекты. Кандидатура каждого из них была выдвинута на получение престижной награды непосредственным руководителем и утверждена советом директоров компании «Атомстройкомплекс».

Союз «Лидер стройки» был основан в 2008 году, новых участников в него приняли в пятнадцатый раз. В списке награжденных есть те, кто получает звание впервые, а есть и те, кто подтверждает звание «Лидера стройки» из года в год. По традиции награды они получили из рук генерального директора компании «Атомстройкомплекс», заслуженного строителя РФ Валерия Михайловича Ананьева.

На предприятии подчеркивают, что звание «Лидера стройки» – это не только престиж, но и ответственность: на содействие участников союза в первую очередь рассчитывает руководство компании, когда внедряет в производство новые технологии и решения, ставит стратегические задачи.

- Мы уделяем большое внимание популяризации и повышению престижа строительной профессии, – говорит Галина Хабарова, директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс». - Помимо собственных, корпоративных наград, представляем наших строителей к наградам городского, областного и федерального уровня. Ежегодно мы снимаем художественные и документальные фильмы о строителях, организовываем фотовыставки, праздники, даем возможность каждому, кто своими руками преображает Екатеринбург, в полной мере ощутить себя героем, осознать свой важный, бесценный вклад в развитие родного города и благополучие его жителей. А еще мы вдохновляем молодежь на выбор строительной профессии – приглашаем на интересные и познавательные экскурсии по нашим объектам старшеклассников, студентов, проводим для них практические занятия, конкурсы, мастер-классы.

В прошлом году «Атомстройкомплекс» стал ключевым партнером строительного кластера, созданного в Свердловской области в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Застройщик уже участвует в подготовке кадров для строительной отрасли, за счет проекта эта работа станет еще более системной и эффективной. Благодаря «Профессионалитету» получить строительную профессию и устроиться на работу в «Атомстройкомплекс» сможет не только молодежь, но и взрослые люди, кто намерен поменять специальность.