ВТБ на Среднем Урале возглавила Валентина Жильцова

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Управляющим ВТБ в Свердловской области назначена Валентина Жильцова.

Валентина Жильцова окончила Пермский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет, аудит и экономический анализ». Завершила программы повышения квалификации в Международном институте менеджмента ЛИНК, Стокгольмской школе экономики и Школе управления «Сколково». Управленческий опыт в банковской сфере - более 15 лет. За этот период она занимала руководящие должности в пермских подразделениях Альфа-Банка, МДМ-Банка и Уралсиба. С 2018 года возглавляла банк «Открытие» в Перми.

«Свердловская область – один из крупнейших регионов страны, где сконцентрирована высокая доля бизнеса разного масштаба и отраслей, а также экономически активного населения. ВТБ успешно работает на банковском рынке Среднего Урала, и мы видим потенциал для дальнейшего роста. Рассчитываем, что опыт нового руководителя по управлению командами на различных территориях поможет банку вывести на новый уровень отношения с клиентами всех сегментов», - прокомментировал Сергей Нечаев, руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ.

«ВТБ в Свердловской области – это одна из сильнейших команд в сети банка, которая обслуживает около 20 тысяч компаний разных сегментов и почти полмиллиона жителей Среднего Урала. Задачи по дальнейшему наращиванию регионального бизнеса ВТБ действительно амбициозные. Приоритетными по-прежнему остаются высокий клиентский сервис и доступность продуктов для населения и предпринимателей», - отметила Валентина Жильцова.

Сегодня сеть ВТБ в Свердловской области представлена 41 отделением в 20 населенных пунктах. По итогам 2022 года розничный портфель кредитов превысил 142 млрд рублей, объем средств населения на счетах и депозитах – более 78 млрд рублей. Около 200 тысяч жителей региона получают заработную плату на карты банка.