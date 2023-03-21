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НовостиОбщество21 марта 2023 13:19

В Екатеринбурге местный житель жестоко избил товарища во время алкогольного застолья

Пострадавшего увезли с различными травмами в ГКБ № 23
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Теперь в полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»

Теперь в полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 36-летний местный житель жестоко избил своего 52-летнего товарища во время алкогольного застолья. Пострадавшего увезли в ГКБ № 23, согласно диагнозу, ему был причинен тяжкий вред здоровью. Именно медики обратились в полицию.

- Установлено, что между пострадавшим и задержанным в ходе распития спиртных напитков возникла конфликтная ситуация. Через некоторое время общение на повышенных тонах окончилось дракой, в ходе которой подозреваемый нанес оппоненту телесные повреждения, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Теперь в полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчина, который нигде не работает и уже был судим за аналогичное преступление, задержан. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.