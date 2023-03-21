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НовостиНедвижимость21 марта 2023 13:14

На Привокзальной площади Нижнего Тагила установят остановочные комплексы

Люди смогут в комфортных условиях дождаться автобуса в Дзержинский район
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В центре Нижнего Тагила появятся новые остановочные комплексы

В центре Нижнего Тагила появятся новые остановочные комплексы

Фото: Лев ИСТОМИН

В Нижнем Тагиле на Привокзальной площади в ближайшее время установят автобусные остановки для пассажиров с Вагонки. Их должны установить до конца весны 2023 года. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Остановочные комплексы уже закупили, их установят в районе улицы Товарный двор после того, как на улице установится плюсовая температура на протяжении круглых суток.

Ранее на отсутствие остановочных комплексов пожаловались жители Дзержинского района, которым приходилось подолгу ждать автобусов под дождем и снегом.