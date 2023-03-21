На Привокзальной площади Нижнего Тагила установят остановочные комплексы

В центре Нижнего Тагила появятся новые остановочные комплексы Фото: Лев ИСТОМИН

В Нижнем Тагиле на Привокзальной площади в ближайшее время установят автобусные остановки для пассажиров с Вагонки. Их должны установить до конца весны 2023 года. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Остановочные комплексы уже закупили, их установят в районе улицы Товарный двор после того, как на улице установится плюсовая температура на протяжении круглых суток.

Ранее на отсутствие остановочных комплексов пожаловались жители Дзержинского района, которым приходилось подолгу ждать автобусов под дождем и снегом.