Через 22 года Землю заселят бессмертные люди

Программист считает, что человечество достигнет бессмертия через несколько лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Американский программист и футуролог Рэй Курцвейл предсказал, что через семь лет человечество сможет добиться полного бессмертия, так как победит проблемы, связанные с болезнями и старением. Об этом пишет портал «Ямал 1» со ссылкой на американские научные СМИ.

Также Курцвейл считает, что в течение десяти лет произойдет слияние человеческого и машинного естества. Таким образом, человеческая цивилизация достигнет точки сингулярности. А к 2045 году Землю заселят представители постчеловечества. Человеческий разум превратится в кибернетический механизм, который будет бессмертным.