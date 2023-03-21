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НовостиНаука21 марта 2023 12:59

Через 22 года Землю заселят бессмертные люди

Победить болезни человечество сможет уже к 2023 году
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Программист считает, что человечество достигнет бессмертия через несколько лет

Программист считает, что человечество достигнет бессмертия через несколько лет

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Американский программист и футуролог Рэй Курцвейл предсказал, что через семь лет человечество сможет добиться полного бессмертия, так как победит проблемы, связанные с болезнями и старением. Об этом пишет портал «Ямал 1» со ссылкой на американские научные СМИ.

Также Курцвейл считает, что в течение десяти лет произойдет слияние человеческого и машинного естества. Таким образом, человеческая цивилизация достигнет точки сингулярности. А к 2045 году Землю заселят представители постчеловечества. Человеческий разум превратится в кибернетический механизм, который будет бессмертным.