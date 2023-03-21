В Каменске-Уральском из-за раскрашенной детской больницы завели дело

Фасад больницы переоборудовали в начале 2023 года. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В январе 2023 года жителей Каменска-Уральского удивил обновленный фасад детской больницы, который раскрасили яркими цветами. Тогда новость об этом облетела весь Урал.

После проверки оказалось, что фасад здания преобразили без согласования с администрацией города, из-за чего пришлось составить административный протокол. Об этом пишет издание KU66.RU.

По данным «КП-Екатеринбург», за самовольное преобразование фасада грозит штраф до 100 тысяч рублей.