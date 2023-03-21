Нижнетагильские полицейские нашли водителя, который сбил мальчика на мопеде и скрылся

Мопед мальчик взял у отца Фото: УГИБДД по Свердловской области

Нижнетагильские полицейские разыскали водителя, который сбил 11-летнего мальчика на самодельном мопеде и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел 18 марта.

Самодельное транспортное средство школьник взял у отца, к которому приехал в гости на выходные. Папа в это время отлучился в магазин. В больнице у мальчика диагностировали ушиб ноги.

- Водителем оказался мужчина 50 лет, житель села Петрокаменское. Он признался, что стал участником ДТП, двигаясь по поселку на Toyota Corolla, допустил столкновение с «самодельным мопедом», - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Выйдя из автомобиля, он уточнил у мальчика о его самочувствии, услышав от ребенка положительный ответ, водитель уехал. Теперь водителя лишили прав сроком на один год.