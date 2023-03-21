Ниши в колумбарии будут предоставлять бесплатно Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Мэрия Нижнего Тагила определила порядок захоронения урн с прахом в колумбарии, то есть в так называемой стене скорби. Документ до 5 апреля должен пройти антикоррупционную экспертизу. Об этом пишет портал ТагилЛАЙФ.

Новый порядок регулирует работу колумбариев и устанавливает правила размещения урн. Ответственность за предоставление ниш в стене скорби несет МКУ «Служба Заказчика городского хозяйства».

Для получения ниши в колумбарии родственники умершего человека должны обратиться в учреждение с письменным заявлением на захоронение и предоставить пакет документов. Заявку будут рассматривать три дня.

Отказать могут, если все ниши заняты, либо предоставлены не все документы. В одной нише допускается расположение до шести урн с прахом членов одной семьи. Ниша предоставляется бесплатно. Договор не заключается.

Плиту стены, закрывающей нишу, родственники оплачивают сами. Также они должны поддерживать нишу в нормальном состоянии. На урне нужно написать ФИО умершего, а также регистрационный номер кремации. После размещения урны родственники получают удостоверение о захоронении урны. Изъятие урны без предварительного уведомления администрации не допускается.

Также администрация Нижнего Тагила разработала график посещения колумбария: с мая и до конца сентября: с 8 до 20 часов, с октября по май: с 8 до 18 часов.