На Уралвагонзаводе написали тысячу писем участникам СВО

Все письма передадут в действующие воинские части Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сотрудники Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле написали более тысячи писем для участников специальной военной операции. Эти письма передадут в Музей Победы в рамках патриотической акции «Письмо бойцу». Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Цель акции – поддержка бойцов и воспитание традиций у подрастающего поколения между нынешним временем и событиями Великой Отечественной войны.

Все письма передадут в Главное военно-политическое управление ВС РФ, откуда их переправят в действующие воинские части.