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НовостиОбщество21 марта 2023 11:58

На Уралвагонзаводе написали тысячу писем участникам СВО

Их передадут в действующие воинские части
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Все письма передадут в действующие воинские части

Все письма передадут в действующие воинские части

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сотрудники Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле написали более тысячи писем для участников специальной военной операции. Эти письма передадут в Музей Победы в рамках патриотической акции «Письмо бойцу». Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Цель акции – поддержка бойцов и воспитание традиций у подрастающего поколения между нынешним временем и событиями Великой Отечественной войны.

Все письма передадут в Главное военно-политическое управление ВС РФ, откуда их переправят в действующие воинские части.