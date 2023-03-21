Заседание пройдет 22 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию директора Музея истории Екатеринбурга. Информация об этом появилась на сайте суда. Ранее Игоря Пушкарева оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию ВС РФ по статье 20.3.3 КоАП. Информацию о рассмотрении апелляционной жалобы подтвердил и адвокат Владислав Идамжапов.

- Пока без комментариев, - ответил Игорь Пушкарев.

Напомним, что бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* арестовали на 14 суток. Поводом для этого стало видео ФБК**, которое появилось в группе «ВКонтакте».

Позже сестра Ройзмана* обвинила в репосте его бывшего соратника.

*признан Минюстом РФ физическим лицом,выполняющим функции иностранного агента;

** экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ; признан иностранным агентом.