Впоследствии похищенные велосипеды он продал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили угонщика велосипедов. Ущерб от его действий составил порядка 30 тысяч рублей. Злоумышленник совершил две кражи в июле прошлого года. Во время разбирательства выяснилось, что мужчина угнал байки из домов на улице Пехотинцев и Коуровской.

- Впоследствии похищенные велосипеды он продал. В ходе рассмотрения уголовного дела по статье «Кража, с причинением значительного ущерба» осужденный вину признал в полном объеме. В качестве отягчающих обстоятельств суд учел в его действиях рецидив, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По решению Железнодорожного районного суда мужчина получил наказание в виде двух лет и 10 месяцев в колонии строгого режима.