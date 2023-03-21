Приставы забрали у свердловчанки внедорожник за пьяное вождение без прав

Фото: ГУФССП России по Свердловской области

На Урале в Сухоложском районе женщина села пьяной за руль Toyota RAV4 и была остановлена сотрудниками ГИБДД. Свердловчанку лишили прав на 1 год и 6 месяцев, но это не помешало ей снова сеть за руль пьяной.

- Ее остановили сотрудники ГИБДД, которые и обнаружили, что нарушительница управляет транспортом без прав в состоянии опьянения, - рассказали в отделении ГУФССП России по Свердловской области.

Правонарушительница был признана виновной по ст. 264.1 УК РФ. Суд признал, что ее автомобиль был орудием преступления. Поэтому Toyota RAV4 было решено конфисковать. Судебные приставы изъяли автомобиль в доход государства.

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