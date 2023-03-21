В Нижнем Тагиле на парковке сгорели две легковушки

Фото: скриншот с видео

В Нижнем Тагиле утром 21 марта на парковке в районе дома на Орджоникидзевской, 15, сгорели две легковушки. По словам очевидцев, возгорание началось после хлопка в «девятке».

- Вышел хозяин и открыл капот, там сразу произошел хлопок и все загорелось, - рассказывают очевидцы группе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил». - Обе машины были полностью объяты пламенем. Вначале загорелся ВАЗ-2109, а потом огонь перекинулся на припаркованный рядом кроссовер Great Wall.

В МЧС по Свердловской области «КП-Екатеринбург» сообщили, что площадь пожара составила восемь квадратных метров. На месте работали шесть человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники. Они справились с огнем за три минуты.

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